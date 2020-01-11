https://static.news.ru/photo/954ff4f2-356c-11ea-a134-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: МЧС Москвы/facebook.com

В Новой Москве недалеко от Троицка загорелся склад. Информации о пострадавших пока нет.

В деревне Ракитки неподалёку от Троицка загорелся склад, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На место ЧП следует 15 пожарных расчётов, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также уточняется, что здание металлического ангара рухнуло целиком. По некоторым данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

Как ранее писал NEWS.ru, в загородном комплексе «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области произошёл пожар. Гостиница принадлежит известному бизнесмену Марку Каганскому.