https://static.news.ru/photo/1f15d744-ddcd-11e9-9f3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Санкт-Петербург/vk.com

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ленинградской области. По данным областного управления, в результате инцидента пострадавших нет.

По состоянию на 08:43 мск пожар ликвидирован, — сообщил ТАСС источник в ведомстве.

По предварительным данным, пожар случился на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Там загорелась печь, площадь возгорания составила 90 кв. м.

Ранее, как писал News.ru, четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Аткарском районе Саратовской области.