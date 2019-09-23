В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ленинградской области. По данным областного управления, в результате инцидента пострадавших нет.
По состоянию на 08:43 мск пожар ликвидирован, — сообщил
ТАССисточник в ведомстве.
По предварительным данным, пожар случился на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Там загорелась печь, площадь возгорания составила 90 кв. м.
Ранее, как писал News.ru, четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Аткарском районе Саратовской области.