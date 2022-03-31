Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл из-за украинского авиаудара

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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара с двух вертолётов украинских войск. Они зашли на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолётов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет, — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что на нефтебазе в Белгороде произошёл пожар. По имеющимся данным, загорелись резервуары с топливом. Пожару присвоена вторая категория сложности. На месте работают около 70 сотрудников экстренных служб и 20 единиц специальной техники.

По имеющимся данным, пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь.

Жителей близлежащих улиц в целях безопасности начали расселять в более безопасные места.