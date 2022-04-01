Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали

Пожарные полностью локализовали возгорание, которое произошло на нефтебазе в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, до конца дня спасатели намерены устранить открытое горение, после этого местные жители, эвакуированные из-за ЧП, смогут вернуться в свои дома.

Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома, — сказал он.

Утром 1 апреля в Белгороде на нефтебазе произошёл пожар. Огнём оказались охвачены несколько резервуаров с бензином и дизтопливом. Гладков заявил, что к этому привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые смогли проникнуть на территорию России. При этом в МИД и Минобороны Украины отказались опровергнуть или подтвердить причастность украинских войск к инциденту.

По данным источника в экстренных службах, общая площадь пожара на топливных резервуарах белгородской нефтебазы составила 1200 кв. м. В результате ЧП жителей улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали.

Погибших в результате возгорания нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. В тушении пожара принимали участие более 300 человек и около 100 единиц техники, включая специализированный поезд и вертолёт.