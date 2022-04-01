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Пожар, возникший на нефтебазе в Белгороде, ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Как показали замеры, уровень вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведёт мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений, — говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» возник утром в пятницу, 1 апреля. Он охватил шесть из 24 резервуаров с топливом. Жертв и пострадавших нет.

По имеющимся данным, пожар начался в результате авиаудара по базе вертолётов украинских ВСУ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту инцидента на нефтебазе.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода.