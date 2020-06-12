Пожар на ГРС в Казани потушили

Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью ликвидирован.
Об этом
В 16:08 мск - полная ликвидация последствий пожара, — сообщили в пресс-службе.
Как объяснили в ООО «Газпром сжиженный газ», станция загорелась во время слива жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Из-за пожара произошёл взрыв, в результате которого обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пострадавшие при взрыве и пожаре на станции ООО «Газпром сжиженный газ» госпитализированы в республиканскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Татарстана.
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