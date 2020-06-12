Пожар на ГРС в Казани потушили

https://static.news.ru/photo/3e6a5c0c-ad7d-11ea-8dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mchs.gov.ru

Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью ликвидирован.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ. По её данным, тушение огня завершилось в 16:08 мск.

В 16:08 мск - полная ликвидация последствий пожара, — сообщили в пресс-службе.

Как объяснили в ООО «Газпром сжиженный газ», станция загорелась во время слива жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Из-за пожара произошёл взрыв, в результате которого обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пострадавшие при взрыве и пожаре на станции ООО «Газпром сжиженный газ» госпитализированы в республиканскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Татарстана.