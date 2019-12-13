В пятницу, 13 декабря, примерно в 08:00 сотрудники экстренных служб полностью потушили пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом рассказал глава Объединённой судостроительной компании Алексей Рахманов.
Ранее появилась информация о ликвидации открытого горения на «Адмирале Кузнецове».
Полностью потушили в районе восьми утра, — передаёт слова Рахманова ТАСС.
Как писал NEWS.ru, на крейсере «Адмирал Кузнецов» 12 декабря произошёл пожар. ЧП застало единственный отечественный авианесущий крейсер на ремонте. В тот момент на корабле находились порядка 400 человек. Точных данных о пострадавших пока нет, но сообщается как минимум о десяти жертвах.