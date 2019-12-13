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В Нью-Йорке Lexus IS 300 2002 года выпуска задавил 21-летнего молодого человека. Инцидент произошёл после того, как двигатель автомобиля был заведён с помощью дистанционной системы управления.

Майкл Косанович стоял между машинами, когда одна из них покатилась на него и придавила. В результате парень оказался зажат между двумя транспортными средствами. Майкл получил серьёзные травмы и был доставлен...