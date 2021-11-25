Появилось видео задержания руководства шахты в Кузбассе

Следком РФ показал видео с задержанными руководителями шахты «Листвяжная» в Кемеровской области: директором, первым замдиректора и начальником участка. По версии следствия, они допустили нарушение требований промышленной безопасности. Задержанным в ближайшее время предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу. По факту ЧП в шахте возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка, — сказано в сообщении СК.

25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошёл пожар. Как сообщили в экстренных службах, погибли 52 человека, из них шестеро — спасатели. По данным следователей, задержанные руководители шахты допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Это стало причиной взрыва метана, из-за которого произошло задымление вентиляционного штрека участка № 4. Находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

Задержанным скоро предъявят обвинения. Сейчас с ними проводят следственные действия.

Глава Кемеровской области Cергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим в шахте, он продлится с 26 по 28 ноября.