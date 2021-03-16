Появилось видео задержания работавшего на разведку Украины в Крыму

https://static.news.ru/photo/c3050da0-866b-11eb-97ab-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео ЦОС ФСБ

В Сети появилось видео задержания россиянина, который работал на украинскую разведку и собирал данные о местах массового скопления в Крыму. Напомним, в его автомобиле была обнаружена самодельная бомба.

В кадре видно, как правоохранители сперва останавливают машину, после чего начинается задержание. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, однако эти попытки был ловко пресечены. Далее кадр сменяется. Видно, что мужчину прижимают к какой-то поверхности головой и спрашивают ФИО, а также год рождения.

Есипенко Владислав Леонидович. 1969-й, — ответил задержанный.

После камера перемещается и в кадр попадает правоохранитель со служебной собакой, которая и находит в автомобиле самодельное взрывное устройство, а также телефон и другие подозрительные вещи. Задержанного доставляют в отдел полиции.

Мужчину с двойным гражданством — РФ и Украины — сотрудники ФСБ задержали 16 марта. Он по заданию украинской разведки собирал данные о местах массового скопления людей, у него изъяли взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Согласно данным ЦОС, специалисты осматривали личный автомобиль задержанного. В ходе осмотра и было обнаружено устройство, похожее на самодельную взрывчатку. Он пробудет под стражей до 11 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности на Крымском полуострове по подозрению в сборе информации для украинских спецслужб, работал на информационный портал «Крым.Реалии» (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил инсайдер, знакомый с материалами дела.