Появилось видео взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Момент взрыва в жилом доме в Набережных Челнах попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Стёкла и куски стен разлетелись на большое расстояние. Возбуждено уголовное дело. Пострадали четыре человека.

Основная версия, сообщается в Telegram-канале «112», — у 70-летнего жильца Владимира Рычева отключили газ и он самовольно подключился к газовой трубе. Вероятно, из-за этого произошла утечка.

Сотрудники МЧС достали из-под завалов дома в Набережных Челнах ребёнка 2010 года рождения и его старшего брата. Также сообщается, что из-под завалов достали ещё двух человек, в их числе девушка 1999 года рождения. Двое из четверых пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, девушка — в крайне тяжёлом, за её жизнь борются врачи, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Причиной взрыва бытового газа, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о небезопасных работах или услугах.

Ранее сообщалось, что разрушено восемь квартир на четвёртом и пятом этажах, обломки засыпали улицу и припaркованные машины. На месте работают уже 90 человек и 35 единиц техники, направлены раcчёты кинологов, начали работу следователи и прокуроры, о взрыве проинформировали президента республики Рустама Минниханова, в горoд вылетает премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ранее 25 октября сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Екатеринбурге в больницу госпитализированы мужчина и женщина с множественными ожогами. По предварительным данным, они пытались зажечь духовку с помощью электроприбора. Когда им это не удалось, жильцы начали искать спички, оставив духовку включённой. При этом газ продолжал поступать в квартиру, в результате скопления и произошёл хлопок.