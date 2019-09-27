https://static.news.ru/photo/3043224e-e1d1-11e9-a1be-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Видеозапись взрыва на грузовом судне Stolt Groenland в южнокорейском порту Ульсан появилась в Интернете. Его запечатлел видеорегистратор автомобиля, проезжавшего неподалёку.

Известно, что танкер перевозил нефтепродукты под флагом Каймановых островов. На борту находились 25 моряков. Девять человек пострадали, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Сразу после взрыва начался пожар, который распространился на стоявшее рядом судно. С него эвакуировали людей.

Как писал News.ru, на борту Stolt Groenland находились граждане России и Филиппин. Никто из 10 россиян в результате ЧП не пострадал.