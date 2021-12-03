Появилось видео стрельбы в центре Москвы с участием такси и Cadillac

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, запечатлевших начало дорожного конфликта в центре Москвы, который перерос в стрельбу. Как следует из записи, изначально пострадавший таксист остановился перед автомобилем Cadillac, по всей видимости, ожидая пассажира. Ролик публикует SHOT.

В кадре видно , что изначально всё развивалось по достаточно мирному сценарию. Один из водителей не смог проехать, так как дорогу ему преградила машина такси. Тогда автомобилист из чёрного авто вышел и начал разговор с таксистом. По всей видимости, договориться двум мужчинам не удалось — в кадре отчётливо видно, что владелец Cadillac наносит оппоненту первый удар. На этом запись заканчивается.

Сам же стрелок рассказывает, что в какой-то момент таксист начал отъезжать назад, рискуя задеть чёрное авто. Тогда 43-летний Дмитрий Махалов вышел из машины, чтобы разобраться в ситуации, однако мирно разрешить её не удалось. Завязался конфликт, переросший в драку. В какой-то момент автомобилист вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в оппонента.

На текущий момент водитель Cadillac Дмитрий Махалов задержан. Сообщается, что ранее он был судим за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений. Пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. Степень тяжести его состояния неизвестна.