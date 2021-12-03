«Анжела, стреляй!»: инспектор ГИБДД обстреляла колёса авто с подростком

В Волгоградской области женщине-инспектору ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. 16-летний подросток за рулём ВАЗ с тонированными стёклами, проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от сотрудников правопорядка. Его не остановили даже пробитые колёса . Во время погони он сбил полицейского, а затем въехал в служебную машину, сообщает портал «МВД Медиа».

Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Женщина-полицейский на ходу произвела предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные — по колесам. Несмотря на полученные повреждения шин, водитель продолжил движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Затем его машина столкнулась со служебным автомобилем. Выскочив из салона, нарушитель попытался сбежать, — говорится в сообщении.

В ходе погони он и пассажир автомобиля были задержаны. В результате стрельбы никто не пострадал. Проведённая служебная проверка подтвердила законность действий сотрудницы полиции.

Позже выяснилось, что стреляла единственная в области женщина-инспектор ГИБДД Анжела Глушко, которая, судя по видео, первой же бросилась и догонять преступников. Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток. Против него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который угнал машину и сбил пешехода. В отношении злоумышленника, находившегося в момент ДТП, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.