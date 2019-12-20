https://static.news.ru/photo/1c5da956-22fa-11ea-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Сети появилось видео с обстрелянным зданием приёмной Федеральной службы безопасности в Москве. Кадры опубликовал Life.

На них видны следы от пуль, которые остались как напоминание о произошедшей 19 декабря перестрелке. В ходе ЧП на Большой Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Ещё пять человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован. Им оказался житель подмосковного Подольска Евгений Манюров.

Ранее соседка Манюрова раскрыла новые подробности личной жизни стрелка. Женщина рассказала, что мужчина жил вместе с мамой, однако у него была девушка в Москве. Она добавила, что в целом он производил впечатление спокойного и доброжелательного человека. Друзей он домой не приглашал и был достаточно тихим, писал NEWS.ru.