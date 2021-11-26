Появилось видео с места взрыва на оборонном заводе в Дзержинске

Опубликованы первые кадры с места взрыва на заводе боеприпасов под Нижним Новгородом. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, пишут «Известия».

Над заводом поднимается густой дым.

Эпицентром взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске стал цех по производству и регенерации ацетона. Сейчас внутри работают оперативные службы — 36 человек и восемь единиц спецтехники специального управления. Пожару, который последовал за серией взрывов, присвоен третий ранг сложности.

На месте ЧП уже развернул работу оперативный штаб для выяснения причин произошедшего.

На данный момент угрозы жизни работникам и жителям города нет. Очаг возгорания ликвидируется, — сказали в пресс-службе завода.

В результате ЧП пострадали два человека. Их госпитализировали. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил оперативно оказать необходимую медпомощь пострадавшим.

В этом году на заводе Свердлова уже был подобный инцидент. 16 июля в одном из цехов разгерметизировалась ёмкость с ацетоном. В результате последовавшего за этим взрыва пострадали три человека.

До этого в августе 2018 года во время подготовки к уничтожению противотанковых мин на территории предприятия прогремел взрыв, который унёс жизни пяти человек. Ещё четверо пострадали.