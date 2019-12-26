Опубликовано видео с места покушения на Николая Фролова, который занимает пост главы Рамонского района в Воронежской области . Кадры
На них виден чёрный кроссовер чиновника с открытыми дверями. Машина чиновника, судя по всему, не пострадала. Каких-то серьёзных повреждений на ролике не видно. Территория вокруг автомобиля оцеплена.
Взрыв произошёл утром 26 декабря в тот момент, когда чиновник открыл дверь автомобиля. Его сразу же доставили в реанимацию местной больницы. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, писал NEWS.ru.
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