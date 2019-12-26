https://static.news.ru/photo/8ef95cd0-27d7-11ea-99fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Регион-36 Воронеж/vk.com

Опубликовано видео с места покушения на Николая Фролова, который занимает пост главы Рамонского района в Воронежской области . Кадры обнародовал телеканал «Вести Воронеж».

На них виден чёрный кроссовер чиновника с открытыми дверями. Машина чиновника, судя по всему, не пострадала. Каких-то серьёзных повреждений на ролике не видно. Территория вокруг автомобиля оцеплена.

Взрыв произошёл утром 26 декабря в тот момент, когда чиновник открыл дверь автомобиля. Его сразу же доставили в реанимацию местной больницы. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, писал NEWS.ru.