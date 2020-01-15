https://static.news.ru/photo/6a9af54a-3828-11ea-b594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появилось видео с места стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка. Кадры опубликовал Следственный комитет России.

На них видно, что в кабинете, где произошло ЧП, царит беспорядок. На полу есть следы крови.

По версии следствия, стрельбу устроил 45-летний мужчина, имевший при себе ружьё. На входе в здание в суда его остановил пристав. Мужчина произвёл выстрел, от которого сотрудник впоследствии скончался. Затем стрелок прошёл в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину. Когда началась стрельба, один из свидетелей происшествия смог нажать тревожную кнопку. На место прибыли судебные приставы и сотрудники Росгвардии.

Стрелявший был задержан. Женщина, которую он успел ранить, сейчас находится в больнице. За её жизнь борются медики.

Ранее NEWS.ru писал, что по факту стрельбы СК возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Покушение на убийство двух лиц».