Появилось видео с места столкновения самолётов в Пулково

https://static.news.ru/photo/f18d22fc-ae49-11ea-aae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Кадры из петербургского аэропорта Пулково после столкновения двух пассажирских лайнеров опубликовала городская сеть информирования «Мегаполис».

Ролик демонстрирует работу экстренных служб.

Самолёты Boeing 737 и Airbus 320, которые принадлежат авиакомпаниям S7 и «Уральским авиалиниям», столкнулись в воскресенье на взлётно-посадочной полосе.

Из-за происшествия никто не пострадал, а воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. Обстоятельства ЧП сейчас выясняет прокуратура.

Как писал NEWS.ru, предметом прокурорской проверки является соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов.