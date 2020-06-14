Появилось видео с места столкновения самолётов в Пулково

Кадры из петербургского аэропорта Пулково после столкновения двух пассажирских лайнеров опубликовала городская сеть информирования «Мегаполис».
Ролик демонстрирует работу экстренных служб.
Самолёты Boeing 737 и Airbus 320, которые принадлежат авиакомпаниям S7 и «Уральским авиалиниям», столкнулись в воскресенье на взлётно-посадочной полосе.
Из-за происшествия никто не пострадал, а воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. Обстоятельства ЧП сейчас выясняет прокуратура.
Как писал NEWS.ru, предметом прокурорской проверки является соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов.
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