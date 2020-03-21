https://static.news.ru/photo/b3214ff2-6c27-11ea-a86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места ликвидации боевика в пригороде Уфы.

НАК заявил о перестрелке с террористом на подъезде к столице Башкортостана 22 марта. По данным силовиков, на требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь и в результате перестрелки был нейтрализован. При убитом обнаружили пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. НАК считает, что мужчина намеревался совершить теракт.

Ранее ФСБ опубликовала видеозапись задержания в Крыму четырёх членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). По данным спецслужб, террористы на конспиративных собраниях пропагандировали свою идеологию среди местных мусульман и агитировали вступать в их ряды. На кадрах видно, как силовики в ночное время задерживают подозреваемых в их домах и проводят обыски. Как писал NEWS.ru, это произошло в городе Бахчисарай.