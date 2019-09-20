https://static.news.ru/photo/c53991f4-dc3a-11e9-976c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Восток-Медиа | Новости Приморья и Владивостока/vk.com

В Интернете появилось видео пожара во владивостокском торговом центре «Максим». На записи с беспилотника можно заметить, что крыша здания уже выгорела, но чёрный дым не позволяет оценить масштаб разрушений.

На ролике пожар уже локализован, однако на месте происшествия остаются несколько пожарных расчётов. По предварительным данным, выгорели четыре из пяти этажей ТЦ, относительно уцелел только первый этаж.

Как писал News.ru, возгорание в одном из крупнейших ТЦ города началось 21 сентября в 06:00 (23:00 мск 20 сентября). Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь, охваченная огнём, составила 1,5 тысячи кв. м. По сообщению сотрудников экстренных служб города, пострадавших в результате этого ЧП нет.