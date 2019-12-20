https://static.news.ru/photo/eeea13a4-2486-11ea-bc3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

В Сети появилось видео пожара на территории завода нефтехимии в Уфе. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На ролике видно, что из здания валит густой чёрный дым, на место ЧП выехали десятки пожарных машин. Тем временем в МЧС отметили, что пожар локализован. Его площадь составила две тысячи квадратных метров. О пострадавших никакой информации нет.

Ранее NEWS.ru писал. что ЧП произошло в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим». Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.