Появилось видео обыска у подозреваемого в убийстве женщины и детей на Урале

Следственное управление СКР по Свердловской области опубликовало видео, снятое в ходе обыска в квартире у подозреваемого в убийстве женщины и двух детей в Кировграде. Мужчина признался в содеянном. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщается на сайте ведомства.

На кадрах видно, как следователи осматривают предметы одежды, найденные в квартире, и проводят фотосъёмку. Они также произвели обыск по месту работы подозреваемого — на автомойке. В ходе этих мероприятий были изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В ближайшее время планируется предъявить подозреваемому обвинение и назначить ему судебно-психиатрическую экспертизу. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее стало известно, что тела женщины и двух её сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти были найдены в ходе тушения пожара в одной из квартир Кировграда. По подозрению в убийстве задержали неоднократно судимого местного жителя 1983 года рождения по фамилии Насртдинов.

Выяснилось, что со своей будущей жертвой мужчина познакомился незадолго до убийства. В день совершения преступления он пришёл к ней в гости. В ходе совместного распития алкоголя они поссорились, мужчина потерял над собой контроль и убил знакомую, а также её детей. Он устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.