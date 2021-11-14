Появилось видео ночной драки на Тверской улице в Москве

Драка на Тверской улице в центре Москвы произошла накануне возле ночного клуба. Один из мужчин применил приём реслинга, захватив соперника, после чего они вместе свалились на асфальт. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
У входа в столичный клуб Lookin Rooms что-то
Позже к драке присоединились и другие участники, часть из которых попытались разнять мужчин.
Ранее в Москве на Саянской улице произошла массовая драка. В ней участвовало около 10 человек, в ход пошли палки и бутылки. Один из участников был ранен ножом.