Появилось видео из магазина, где казанский стрелок купил оружие

https://static.news.ru/photo/32cb8b72-b3bd-11eb-99e5-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

В Сети появился ролик из магазина в Йошкар-Оле, где казанский стрелок Ильназ Галявиев приобрёл оружие. Его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что в магазине помимо самого юноши также находились и другие люди. Скорее всего, никто из них не догадывался, что с помощью гладкоствольного ружья Hatsan Escort Галявиев лишит жизни девятерых людей.

Лицензию на приобретение ружья он получил в апреле и сразу же отправился в магазин воплощать часть своего плана в действие, — говорится в сообщении.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Им оказался Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее стало известно, что стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле. Он рассматривал товар, тщательно и долго выбирал. В итоге Галявиев приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort.