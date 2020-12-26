Появилось видео драки посетителей ресторана в «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/cce312e8-4798-11eb-95ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Интернете выложили ролик, снятый в одном из ресторанов комплекса «Москва-Сити» во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции. Заведение, не закрывшееся после 23:00, будет привлечено к административной ответственности. Об этом сообщил в субботу главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Посетители Birds подрались, покидая ресторан, расположенный по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2, на 84-м этаже башни «Око».

На входе при виде сотрудников ОАТИ и полиции охрана предупредила работников ночного клуба о прохождении в здании рейда. Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающемся лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОНа, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся, — рассказал Поповский РИА Новости.

По словам инспектора, люди столпились не только в самом зале, но и в гардеробе, а некоторые посетители допивали алкогольные напитки из бокалов прямо на выходе. Драка возникла у лифтов, когда гостей попросили покинуть ресторан. Участники конфликта были пьяны. Сначала их попытались разнять посетители, а потом подключились правоохранители.

Столичные власти ввели новые ограничительные меры в связи с коронавирусом в ноябре. Так, в кафе и ресторанах, в том числе в караоке, на дискотеках и в ночных клубах, запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Еду и напитки можно взять только навынос.

Ранее 33-летний актёр Павел Прилучный впервые прокомментировал своё избиение в ночном клубе Калининграда. Он призвал подписчиков не доверять информации о произошедшем, которая публикуется в Сети, сообщил NEWS.ru.