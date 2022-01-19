Появилось видео допроса задержанного за попытки изнасилования в Москве

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Сообщения о минировании поступили в сотни школ и дошкольных учреждений Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных органах. Сообщается, что поводом для проверок стали электронные письма с угрозами, проверки проходят в штатном режиме.

Подобные электронные письма не первый раз поступают в различные учреждения, и их основная цель — дестабилизировать нормальную работу, — сказал собеседник агентства. Ранее из Керченского политехнического колледжа эвакуировали студентов после...