Появилось видео допроса задержанного за попытки изнасилования в Москве
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:55, 19 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет РФ по Москве опубликовал кадры допроса мужчины, который обвиняется в совершении нескольких попыток изнасилования на юго-западе Москвы, говорится на сайте СК РФ. С начала года он совершил как минимум два нападения на женщин 44-х и 22-х лет. Однако они оказали ему активное сопротивление. Сейчас подозреваемый проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.
8 января 2022 года подозреваемый, находясь на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, напал на ранее незнакомую женщину 1977 года рождения и попытался изнасиловать, однако довести преступное деяние до конца не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Через непродолжительное время 14 января 2022 года он попытался совершить аналогичное преступление в отношении другой девушки 1999 года рождения, - говорится в сообщении ведомства.
В отношении 21-летнего задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
Ранее сообщалось о задержании в Москве 64-летнего гражданина США по подозрению в педофилии. В отношении него возбуждено уголовное дело. Основанием для задержания американца стало заявление его бывшей супруги, которая сейчас живёт в России. По её словам, житель США подвергал сексуальному насилию их детей 2010 и 2014 годов рождения. Это происходило в 2014–2018 годах, когда дети гостили у отца в США. Сейчас дети живут вместе с матерью, а американец приехал к ним по туристической визе.