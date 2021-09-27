Появилось видео допроса одного из задержанных в Уфе неонацистов

СКР опубликовал в своём YouTube-канале фрагмент допроса 19-летнего жителя Башкирии, подозреваемого в создании неонацистской террористической группировки и подготовке теракта. Вместе с четырьмя сообщниками он был задержан сотрудника ФСБ 27 сентября в Уфе.

Молодой человек рассказал, что сначала вместе со своими сообщниками пытался собрать самодельное взрывное устройство в лесу. Однако в таких условиях это было сделать невозможно. Поэтому для этих целей была арендована квартира.

Задержанный также показал следователям место, где вместе со своими подельниками проводил тренировки. Злоумышленники проводили эти мероприятия в лесу у посёлка Михайловка.

Ранее сообщалось, что в состав неонацистской группировки входят пятеро жителей Уфы 2001–2003 годов рождения. В ходе обысков по местам их жительства, а также в тайнике силовики обнаружили и изъяли готовую к применению самодельную бомбу, компоненты и инструкцию для изготовления взрывных устройств и холодное оружие. Кроме того, были найдены изображения лидеров Третьего рейха и другая националистическая атрибутика.

Участники группировки подозреваются в подготовке теракта на одном из объектов правоохранительных органов. В настоящее время они арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело.