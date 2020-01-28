https://static.news.ru/photo/bf16dfea-41b4-11ea-ab26-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Опубликовано видео допроса мужчины, который оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Кадры обнародовал Следственный комитет России.

Установлено, что он прилетел в столицу из Хабаровска 26 января. В этот же день он улетел в Ростов-на-Дону, оставив в аэропорту двух своих сыновей.

При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей. Дети в настоящий момент находятся в одной из больниц Подмосковья.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина сам пришёл к следователям. Он явился в Батайский следственный отдел СК РФ и дал признательные показания.