Во вторник, 10 декабря, журналистам поступила информация об угрозе взрыва в здании Академии Федеральной службы безопасности. Об этом NEWS.ru сообщил источник в экстренных службах Москвы.
Уточняется, что о заложенном взрывном устройстве в Академию поступило анонимное сообщение. В настоящее время специалисты проводят проверки помещений.
Академия ФСБ в Москве расположена по адресу: Мичуринский проспект, дом 70.
Ранее NEWS.ru писал, что 10 декабря в столичные экстренные службы поступило сообщение от анонимного злоумышленника об угрозе взрыва на территории приблизительно 30 станций Московского метрополитена.
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