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Во вторник, 10 декабря, в столичные экстренные службы поступило сообщение от анонимного злоумышленника об угрозе взрыва на территории приблизительно 30 станций Московского метрополитена.

В настоящее время проводится проверка информации. На местах работают специалисты, в числе которых кинологи с собаками. Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в...