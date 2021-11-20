Появилось фото задержанного людоеда, который вёз труп в багажнике

Стало известно, как выглядит каннибал, который в минувшую субботу попытался с подельником закопать в лесу под Санкт-Петербургом тело убитого им человека. Ранее уроженец Луганской области Егор Комаров, который был задержан после ДТП с выпавшим трупом в Санкт-Петербурге, признался в каннибализме. Во время допроса мужчина рассказал, что давно хотел попробовать человеческое мясо и ради этого пошёл на убийство.

По словам Комарова, он съел часть убитого им в сентябре 2020 года мужчины. Жертвой оказался 38-летний биржевой брокер. По данным Telegram-канала Shot, преступление произошло в парке «Сосновка» в Санкт-Петербурге.

Тело, которое он вместе с другом вёз в багажнике накануне, принадлежало 50-летнему маляру из Санкт-Петербурга Аркадию Казиняну. Его Комаров убил вместе с другом в гаражном кооперативе «Лагуна», где тот занимался ремонтом авто. Петербуржца зарезали из мести, поскольку он избил одного из молодых людей. После мужчины решили избавиться от тела, но их планы нарушило ДТП. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Автоавария в Ленобласти произошла 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник, при этом из его багажника выпал труп с перерезанным горлом. Двое мужчин, ехавших в машине, сбежали с места происшествия, но вскоре были задержаны. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили лопаты, верёвки и мешки.