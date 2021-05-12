https://static.news.ru/photo/47c38590-b3c0-11eb-8974-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Сети появилось фото лицензии казанского стрелка Ильназа Галявиева, который совершил массовый расстрел в гимназии № 175. Снимки публикует Telegram-канал «112».

В документе значится, что он был выдан ОЛРР по г. Казани управления Росгвардии по Татарстану. Согласно лицензии, Галявиев мог купить только одну единицу гладкоствольного оружия.

По предварительным данным, никаких нарушений в процедуре не было, - говорится в сообщении.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Максим Богодвид/РИА Новости Егор Алеев/ТАСС Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре) Максим Богодвид/РИА Новости

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее стало известно, что стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле. Он рассматривал товар, тщательно и долго выбирал. В итоге юноша приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort.