В Сети появилось фото лицензии казанского стрелка Ильназа Галявиева, который совершил массовый расстрел в гимназии № 175. Снимки публикует Telegram-канал «112».
В документе значится, что он был выдан ОЛРР по г. Казани управления Росгвардии по Татарстану. Согласно лицензии, Галявиев мог купить только одну единицу гладкоствольного оружия.
По предварительным данным, никаких нарушений в процедуре не было, - говорится в сообщении.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.
Максим Богодвид/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Максим Богодвид/РИА Новости
Егор Алеев/ТАСС
Максим Богодвид/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре)
Максим Богодвид/РИА Новости
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура.
Ранее стало известно, что стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле. Он рассматривал товар, тщательно и долго выбирал. В итоге юноша приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort.