Взрывом в жилом доме в Санкт-Петербурге выбило дверь и стёкла квартиры, где произошёл хлопок. Об этом сообщили в МЧС. Там отметили, что пострадавший хозяин жилья госпитализирован.
Строительные конструкции не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь, — рассказал ТАСС источник в ведомстве.
По словам собеседника агентства, возгорания за взрывом не последовало. В коридоре квартиры специалисты обнаружили сейф с ружьём и патронами.
Взрыв, по предварительным данным, прогремел в здании на улице Замшина в Калининском районе Санкт-Петербурга. Предположительно, произошла детонация самодельного взрывного устройства (СВУ), писал NEWs.ru.