https://static.news.ru/photo/bb5d4cb0-5a0d-11ea-bae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 47channel/vk.com

Взрывом в жилом доме в Санкт-Петербурге выбило дверь и стёкла квартиры, где произошёл хлопок. Об этом сообщили в МЧС. Там отметили, что пострадавший хозяин жилья госпитализирован.

Строительные конструкции не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь, — рассказал ТАСС источник в ведомстве.

По словам собеседника агентства, возгорания за взрывом не последовало. В коридоре квартиры специалисты обнаружили сейф с ружьём и патронами.

Взрыв, по предварительным данным, прогремел в здании на улице Замшина в Калининском районе Санкт-Петербурга. Предположительно, произошла детонация самодельного взрывного устройства (СВУ), писал NEWs.ru.