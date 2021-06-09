Появились подробности убийства приставов в Адлере

Появились первые подробности убийства двух приставов в Адлере. Как стало известно, представители закона прибыли, чтобы изъять из собственности стрелка магазин, пишет Life Shot.
Накануне на постройку
До этого на Кочьяна также было составлено несколько административных дел. Его уличали в нарушении правил хранения оружия, строительстве без разрешения, самоуправстве и нарушении срока регистрации оружия.
Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Стрелок был ранен.