16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Появились подробности убийства приставов в Адлере

12:44, 09 июня 2021
Фото: pixabay.com

Появились первые подробности убийства двух приставов в Адлере. Как стало известно, представители закона прибыли, чтобы изъять из собственности стрелка магазин, пишет Life Shot. 

Накануне на постройку повесили объявление о том, что будет снос здания. Сегодня утром приставы прибыли с техникой. Хозяин постройки — Вартан Кочьян — с ночи дежурил там с ружьём. Как только началось разбирательство, 61-летний мужчина открыл огонь. После инцидента он без сопротивления сдался полиции.

До этого на Кочьяна также было составлено несколько административных дел. Его уличали в нарушении правил хранения оружия, строительстве без разрешения, самоуправстве и нарушении срока регистрации оружия.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Стрелок был ранен.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео