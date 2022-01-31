Появились подробности стрельбы в подмосковной воинской части

Застреленный в подмосковной воинской части солдат-срочник Владислав Волков был ефрейтором, и в день, когда его застрелил прапорщик Магомед Олигов, вместе с ним должен был поехать за секретной документацией. По словам стрелявшего, причиной произошедшего стал несчастный случай, пишет Mash.
Ефрейтор
Выстрел произошёл самопроизвольно. Сам же Олигов утверждает, что ничего не помнит из произошедшего, так как находится в состоянии шока.
Также стало известно, что на гражданке погибший ефрейтор изучал динамику численности лесных насекомых в Сибири. В 2020 году получил степень магистра по направлению «Экология и природопользование». Успел написать пять научных публикаций.
В Подмосковье в деревне Троице-Сельцо контрактник застрелил солдата-срочника. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.