Появились подробности стрельбы в подмосковной воинской части

Застреленный в подмосковной воинской части солдат-срочник Владислав Волков был ефрейтором, и в день, когда его застрелил прапорщик Магомед Олигов, вместе с ним должен был поехать за секретной документацией. По словам стрелявшего, причиной произошедшего стал несчастный случай, пишет Mash.

Ефрейтор служил старшим кодировщиком. Как оказалось, в комнате, где выдавали табельное оружие, Волков собирался достаточно медленно, из-за чего прапорщик решил его поторопить. Он направил на молодого человека пистолет и передёрнул затвор, однако оружие не было на предохранителе.

Выстрел произошёл самопроизвольно. Сам же Олигов утверждает, что ничего не помнит из произошедшего, так как находится в состоянии шока.

Также стало известно, что на гражданке погибший ефрейтор изучал динамику численности лесных насекомых в Сибири. В 2020 году получил степень магистра по направлению «Экология и природопользование». Успел написать пять научных публикаций.

В Подмосковье в деревне Троице-Сельцо контрактник застрелил солдата-срочника. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.