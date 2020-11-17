Появились подробности о наезде машины на толпу людей под Калининградом

https://static.news.ru/photo/2e1ef5b8-28f9-11eb-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате наезда легкового автомобиля на толпу людей под Калининградом, по уточнённым данным, пострадали восемь человек. У двоих диагностированы переломы ног, ещё у одного — шоковое состояние, сообщили в пресс-службе регионального глава МВД.

Там подтвердили, что инцидент произошёл в результате того, что 79-летний местный житель перепутал педали. Совершил наезд на группу людей в посёлке Холмогоровка около 15:00 по местному времени (16:00 мск).

В числе пострадавших оказался видеооператор местного телеканала «Каскад». Всех передали медикам, в их числе несовершеннолетних нет.

Люди, на которых наехал автомобиль, пришли на общественные слушания по поводу строительства железной дороги через жилую зону.

Правительство уже давало информацию, что ничего строиться не будет, но жители всё равно собрались, чтобы узнать наверняка. На площади у здания музея 43-й Гвардейской армии собралось более 50 человек. Люди жаловались на организацию слушаний, многим было не слышно, что там происходит, — цитирует ТАСС заместителя гендиректора телеканала Бориса Чеснокова.

По его словам, когда собравшиеся стали нервничать, пожилой мужчина сел за руль своей машины Kia и въехал в центр толпы. По всей видимости, он собирался покинуть собрание. При этом, отметил он, пенсионер наехал на корреспондента с телеоператором, которые в тот момент брали интервью у девушки с полуторагодовалым ребёнком. Молодая мама чудом успела отскочить, малыш не пострадал.

При этом, добавил Чесноков, «водитель не тормозил, проехал толпу и врезался в стену музея». Он отметил, что были повреждены видеокамера и штатив.

После инцидента место ЧП оцепили сотрудники правоохранительных органов и сотрудники МЧС. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку обстоятельств ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель — местный житель, а инцидент стал случайностью.