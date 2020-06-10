Появились подробности нападения рецидивиста на подростков в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/70664a54-abac-11ea-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате нападения неоднократно судимого мужчины. Стало известно, что послужило причиной случившегося.

Группа подростков, среди которых были две девушки, 16-летние Катя и Кристина, проводили вечером 8 июня время на центральной площади посёлка Первомайский в Забайкалье, когда к ним подошла компания пьяных незнакомцев. Один из них начал приставать к Кате, а её приятель, 15-летний Илья, заступился за девушку, и завязалась перепалка, передаёт Telegram-канал «360».

Вдруг из кустов выскочил 24-летний мужчина Андрей Алипченков, который с воплем «Вы чё тут все попутали!» набросился на школьников с монтировкой и ножом. Пострадали все подростки, пятеро из них находятся в реанимации местной больницы, каждый из них получил колото-резаные раны в области живота. Врачам не удалось спасти Илью, он скончался на следующий день после нападения.

На следующий день преступника задержали. Как выяснилось, в последний раз он вышел из тюрьмы в ноябре 2019 года, а в общей сложности попадал за решётку девять раз, получая сроки за ограбления. Подростки, по их словам, с ним знакомы не были.

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