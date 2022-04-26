Стали известны особенности характера убийцы детей из Ульяновской области Одноклассница предполагаемого убийцы в детсаду в Ульяновской области сообщила, что он был необщительным

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал НТВ опубликовал интервью с бывшей одноклассницей Руслана Ахтямова, который, предположительно, 26 апреля устроил стрельбу в детском саду под Ульяновском и впоследствии покончил с собой. Женщина сообщила, что 26-летнего мужчину обижали в детстве, он рос в неполной и малообеспеченной семье и не любил общаться с людьми.

Он не любил общаться. Он ни с кем не дружил, с ним тоже никто не дружил. Его постоянно встречала и провожала какая-то женщина, возможно, мать, возможно, бабушка. Он один нигде никогда не ходил. Обижали, да, задирали. Он был не как все: не очень хорошо одет, каких-то вещей не было. В драки он не влезал, если его обижали, он уходил, убегал, — рассказала одноклассница Ахтямова.

26 апреля в Ульяновской области мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. По данным местных властей, погибли четверо человек, в числе которых пятилетний мальчик, шестилетняя девочка и нянечка. Одна из воспитательниц получила ранения. После содеянного нападавший покончил с собой.

Вице-губернатор области заявил, что в детском саду не было охраны, однако была установлена тревожная кнопка.

Детский омбудсмен Татьяна Москвалькова сообщила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на психиатрическом учёте. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть сотрудники Росгвардии.