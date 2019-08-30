https://static.news.ru/photo/f8bff876-cbd5-11e9-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация зимнего плавания Свердловской области/vk.com

Смерть чемпиона мира по плаванию в холодной воде Николая Петшака стала настоящим потрясением для его коллег и близких. 64-летний профессиональный спортсмен утонул прямо во время тренировки в Енисее. Как заявил тренер рекордсмена Дмитрий Похабов, произошёл несчастный случай.

Что там произошло в воде — никто не знает. Врачи констатировали, что он захлебнулся и утонул, — заявил он в беседе с « 360 ».

Он отметил, что в день смерти спортсмена ничто не предвещало беды. Тренировка проходила в обычном режиме. Сам Петшак заплывал обычно подальше от берега, поэтому и в этот день не сразу заметили, что его нет. Когда его обнаружили одноклубники, было уже поздно.

Когда узнали причину смерти, все были в шоке — человек при таких страшных волнах, при дожде, при температуре воды один градус, когда его там крутит, перебрасывает с одной волны на другую, — и никогда ничего не было, — отметил Похабов.

О смерти Петшака стало известно 30 августа. Он утонул во время тренировки. Петшак занимался холодовым плаванием более 40 лет, установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, писал News.ru.