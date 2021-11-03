Появились новые кадры массовой драки в Домодедово

В Сети появилось новое видео произошедшей в подмосковном Домодедово массовой драки, в ней приняло участие несколько десятков человек. Роликом поделился телеканал РЕН ТВ.

На отснятых кадрах отчётливо видно , что во время потасовки одного пострадавшего несколько неизвестных повалили на асфальт и начали избивать ногами. Затем, вероятно, посчитав, что этого достаточно, компания нападавших скрылась.

Ранее полиция начала поиск участников инцидента и проверку после публикации роликов с дракой в Домодедово, произошедшей на лице Гагарина этой ночью. К расследованию подключилась и прокуратура Московской области, она контролирует ход и результаты проверки полученной информации.

4 ноября в районе Новые Ватутинки произошёл инцидент, закончившийся массовой дракой. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья.