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Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД

13:07, 02 ноября 2021
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет опубликовал кадры задержания мужчины, которого подозревают в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева в Подмосковье. О преступлении стало известно 25 октября, когда дочь убитого нашла тело отца на дачном участке.

На видео показано, как правоохранители выводят мужчину из квартиры. В сообщении пресс-службы ГСУ СК по Москве отмечается, что задержанным является уроженец Московской области 1961 года рождения.

Он признался, что мотивом преступления стал долг, который подозреваемый не смог вернуть семье погибшего. Следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве полковника милиции Новосельцева задержали в подмосковном Королёве. Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что это житель Подольска, знакомый с дочерью убитого.

Тело Алексея Новосельцева утром 25 октября нашла на дачном участке его дочь. Следователи не исключают, что перед смертью мужчину пытали— в нескольких комнатах обнаружена его кровь.

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