Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД

Следственный комитет опубликовал кадры задержания мужчины, которого подозревают в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева в Подмосковье. О преступлении стало известно 25 октября, когда дочь убитого нашла тело отца на дачном участке.

На видео показано, как правоохранители выводят мужчину из квартиры. В сообщении пресс-службы ГСУ СК по Москве отмечается , что задержанным является уроженец Московской области 1961 года рождения.

Он признался, что мотивом преступления стал долг, который подозреваемый не смог вернуть семье погибшего. Следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве полковника милиции Новосельцева задержали в подмосковном Королёве. Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что это житель Подольска, знакомый с дочерью убитого.

Тело Алексея Новосельцева утром 25 октября нашла на дачном участке его дочь. Следователи не исключают, что перед смертью мужчину пытали— в нескольких комнатах обнаружена его кровь.