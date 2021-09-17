Появились кадры задержания напавшего на полицейских под Воронежем

ФСБ поделилась видео с задержанием Владимира Мирского, которого подозревают в тройном убийстве и нападении на полицейских. Мужчина оказал сопротивление и был ранен. Видеозапись опубликовали «Вести Воронеж».

На кадрах видно , как сотрудники УФСБ укладывают раненного в голову Мирского на носилки и обыскивают его. Мирского, закованного в наручники, увозит машина скорой помощи.

Он был задержан в Подгоренском районе Воронежской области. По данным следствия, утром 16 сентября Мирский убил знакомую, её сына и внука из-за бытового конфликта. После чего приехал в город Лиски, где взорвал вход в здание ОМВД — был ранен один полицейский.

По факту случившегося заведены уголовные дела по п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства и направил в Воронежскую область сотрудников криминалистического центра ведомства.

После задержания Мирского в Сети появилось фото изъятого у него арсенала. Это осколочные гранаты, карабин «Сайга-12» с множеством патронов к нему, СВД, также с большим количеством пуль, и другое снаряжение.