Появились кадры с места взрыва на заводе боеприпасов в Польше

Радиостанция RMF FM опубликовала первые кадры с завода взрывчатых веществ NtiroErg в польском Крупском Млыне, где произошёл сильный взрыв. Уточняется, что в результате происшествия было разрушено одно из зданий предприятия. На месте находятся десятки пожарных, на завод также направлены вертолёты санавиации. Информации о жертвах нет, в настоящее время ведутся поиски двух работников предприятия.

Был такой взрыв, что всё затряслось. В 20 километрах от места взрыва стёкла тряслись, — рассказал журналистам один из очевидцев.

Это не первый взрыв на фабриках NitroErg, отмечает радиостанция. В январе 2021 года в Беранке также произошёл взрыв. Тогда погиб один человек, ещё один был ранен. Принадлежащие концерну KGHM фабрики NitroErg являются одними из пяти производящих динамит в Европе.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме. Полицейские нашли тела четырёх детей в возрасте от года до десяти лет и их матери. Известно, что семья состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, а дети росли в антисанитарных условиях. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.