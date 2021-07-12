Появились кадры из Пермского госуниверситета после стрельбы

В Сети появилось видео с места преступления в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Утром 18-летний Тимур Бекмансуров открыл в нём стрельбу, погибли восемь человек.

Бекмансуров учился в этом же вузе на юриста. Он предупредил однокурсников, что на занятия не придёт, и не скрывал наличие ружья.

Преступление нападавший объяснил тем, что ему «нравится причинять людям боль». Об этом он написал в своём послании. Стрелок добавил, что каждый его день лишь является повторением предыдущего: он начинается со «звона в голове». У Бекмансурова не получалось избавиться от ощущения нереальности происходящего.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.

Ранее стали известны имена погибших во время нападения: Ярослав А., Александра М., Анна А., Маргарита Э. и две неизвестных девушки. Также перечислены имена 18 пострадавших.