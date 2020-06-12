Пожар в ангаре под Санкт-Петербургом потушили

https://static.news.ru/photo/16eba340-ad85-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В посёлке имени Свердлова Всеволжского района Ленинградской области пожарные ликвидировали возгорание на территории ангара площадью 500 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.
Горел ангар на площади 500 квадратных метров. В 15.40 пожар был ликвидирован, — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
По данным местных СМИ, предположительно, горел склад с поддонами племзавода «Приневское».
Как писал NEWS.ru, пожар произошёл в ангаре, назначение которого спасатели уточнить не смогли. Открытое горение они ликвидировали путём пролива бетонных металлоконструкций. На месте происшествия работали дежурные смены 101, 102, 150 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 40 пожарно-спасательной части противопожарной службы Санкт-Петербурга.