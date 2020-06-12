Пожар в ангаре под Санкт-Петербургом потушили

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В рабочем посёлке Коченево в Новосибирской области 25-летний мужчина погиб в результате попадания молнии.

Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону. По его данным, сейчас проводится доследственная проверка по факту случившегося. В следственные органы поступило сообщение о том, что в рабочем посёлке...