Обрушение потолка произошло в детском саду Читы. Об инциденте рассказала пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.
На кадрах видно, что потолок рухнул прямо в игровой комнате, где дети проводят большую часть времени. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работает бригада специалистов. Они устраняют последствия обрушения и решают вопрос о восстановлении помещения, передаёт
Ранее, как писал News.ru, обрушение потолка произошло в омской гимназии № 88. В результате инцидента пострадала старшеклассница. Врачи скорой помощи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.