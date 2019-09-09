https://static.news.ru/photo/52d6c6b4-d306-11e9-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обрушение потолка произошло в детском саду Читы. Об инциденте рассказала пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.

На кадрах видно, что потолок рухнул прямо в игровой комнате, где дети проводят большую часть времени. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работает бригада специалистов. Они устраняют последствия обрушения и решают вопрос о восстановлении помещения, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, обрушение потолка произошло в омской гимназии № 88. В результате инцидента пострадала старшеклассница. Врачи скорой помощи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.