Потолок обрушился на голову спящей пенсионерке в Комсомольске-на-Амуре

Жительница Комсомольска-на-Амуре оказалась под завалами в собственной квартире среди ночи. Пенсионерка спала, когда на неё обвалилась потолочная конструкция.
Происшествие случилось в микрорайоне Менделеева по Восточному шоссе, 10, в трёхэтажном доме. Потолок обвалился в квартире на третьем этаже,
В квартире проживал ещё один человек, он не пострадал. Жильцам предложено переселиться в маневренный фонд. Несущие конструкции дома не повреждены, отвалились только отделочные материалы.
Коммунальщики уже убрали мусор в квартире, чердачные перекрытия изучит эксперт. Осмотр проведут не только в пострадавшей квартире, но и в других. Будет дана оценка состоянию всего дома,
Дом, в котором произошло ЧП, 1952 года постройки, каменный с деревянными перекрытиями. Жалоб на его состояние от жильцов не поступало. Семь лет назад он попадал в зону подтопления, но остался цел.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обвалившийся потолок в квартире одного из домов в Челябинске чуть не убил детей. На чердаке прорвало трубу отопления, рассказала хозяйка жилья.
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