Потолок обрушился на голову спящей пенсионерке в Комсомольске-на-Амуре

https://static.news.ru/photo/1af2a130-b04d-11ea-aa96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Жительница Комсомольска-на-Амуре оказалась под завалами в собственной квартире среди ночи. Пенсионерка спала, когда на неё обвалилась потолочная конструкция.

Происшествие случилось в микрорайоне Менделеева по Восточному шоссе, 10, в трёхэтажном доме. Потолок обвалился в квартире на третьем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Женщина осталась жива, она отделалась синяками и ушибами и отказалась от госпитализации.

В квартире проживал ещё один человек, он не пострадал. Жильцам предложено переселиться в маневренный фонд. Несущие конструкции дома не повреждены, отвалились только отделочные материалы.

Коммунальщики уже убрали мусор в квартире, чердачные перекрытия изучит эксперт. Осмотр проведут не только в пострадавшей квартире, но и в других. Будет дана оценка состоянию всего дома, пишет РИА Новости. Выводы эксперта будут готовы к 19 июня, на их основании и будут приниматься меры.

Дом, в котором произошло ЧП, 1952 года постройки, каменный с деревянными перекрытиями. Жалоб на его состояние от жильцов не поступало. Семь лет назад он попадал в зону подтопления, но остался цел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвалившийся потолок в квартире одного из домов в Челябинске чуть не убил детей. На чердаке прорвало трубу отопления, рассказала хозяйка жилья.