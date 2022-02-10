Потерпевший крушение на Камчатке самолёт полностью сгорел

Самолёт Ан-2, потерпевший крушение на Камчатке, полностью сгорел. Спасатели нашли рухнувшее воздушное судно, сообщает Telegram-канал Shot.

Оба пилота погибли, тело одного найдено, второго ищут под обломками. Самолёт занимался перевозкой грузов и принадлежал компании «Камчатский кречет». О крушении Ан-2 в МЧС сообщили очевидцы. Борт упал в пяти километрах от дороги, в лесу в районе села Коряки. Он летел с грузом в Тымлат.

На место происшествия выдвинулись спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста посёлка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей.

Ранее сообщалось о возможном падении Ан-2 на Камчатке.