Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян просят вернуть его прокурору

https://static.news.ru/photo/b9c5157a-6247-11eb-b57c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потерпевшие по делу старших сестёр Хачатурян попросили суд о возврате дела в прокуратуру. Об этом NEWS.ru сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Потерпевшие подали ходатайство в связи с будущим возбуждением уголовного дела в отношении Михаила, надеются на реабилитацию его и отмену мотива, — сказал он.

Адвокат добавил, что аналогичное ходатайство заявила и сторона защиты: они просят вернуть дело прокурору, так как в материалах дела нет указания на причинение тяжкого вреда здоровью девушек со стороны Михаила Хачатуряна. Суд должен вынести решение по ходатайствам в понедельник, 1 февраля.

Сегодня в Мосгорсуде снова пытались приступить к процедуре отбора присяжных для слушания дела старших сестёр Хачатурян, однако этого снова не произошло. По словам Липцера, невозможность начать отбор связана с тем, что потерпевшие «тянут время».

Напомним, в декабре 2020 года Басманный суд разрешил возбудить дело против Хачатуряна по статьям об истязании (117 УК) и о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (133 УК). Факты об издевательствах над дочерьми были установлены, однако возбудить дело против умершего можно только с согласия родственников. Родные Хачатуряна долго противились этому, но в начале осени сами же обжаловали постановление об отказе в возбуждении дела.

В июле 2020 года Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию, писал NEWS.ru.