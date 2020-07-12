Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым уточнили желаемую сумму компенсации

https://static.news.ru/photo/0c41e426-c451-11ea-9fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Стали известны детали материальных требований семьи погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова. Старший сын умершего водителя Виталий желает получить около 20 миллионов рублей, примерно на столько же совокупно рассчитывают остальные родственники.

Об этом сообщает «Московский Комсомолец». Днём ранее издание заявило, что общая сумма требований супруги, брата и двух сыновей погибшего составляет около 40 млн рублей. Известно, что потерпевшая сторона уже закончила ознакомление с материалами уголовного дела. По данным газеты, их вскоре передадут в прокуратуру на утверждение.

Защитник Ефремова Эльман Пашаев при этом заявил, что актёр не раз пытался связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова, но получал отказ. Адвокат отметил, что потерпевшая сторона могла бы получить деньги в большем размере в результате мирных переговоров, а не в рамках уголовного дела.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.