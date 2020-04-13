Посёлок педагогов Московской консерватории остался без света из-за больницы

https://static.news.ru/photo/687dfae0-7d75-11ea-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже сутки в СНТ Музыкант, где находятся дачи преподавателей Московской консерватории имени П. И. Чайковского, нет электричества, а соответственно водопровода и тепла. Как сообщила член правления посёлка Евгения Вермель, произошло это из-за подключения к сети новой инфекционной больницы в ТиНАО

По её словам, после того, как стационар подсоединили к ЛЭП, электричество пропало в нескольких близлежащих поселениях.

При включении заново «консерваторский» посёлок так и не включился. Моэск отказывается выезжать, ссылаясь на повреждение кабеля на территории СНТ. Частные ремонтные бригады отказываются выезжать в связи с режимом самоизоляции, — пояснила Вермель.

При этом в СНТ Музыкант живут сейчас не только прописанные там педагоги и их семьи, но и дети вместе с пожилыми людьми, которые находятся на режиме самоизоляции. При этом газа в посёлке нет, а отопление и водоснабжение из-за отсутствия электричества не работают.

Печей и каминов у многих нет. Температура в домах менее 12°С. Перед людьми стоит выбор, замёрзнуть или ехать в город, нарушая режим и подвергая себя дополнительному риску, — уточнила член правления СНТ Музыкант.

Педагоги и другие жители посёлка, по словам Вермель, сейчас пытаются привлечь внимание местной администрации к этому вопросу, чтобы не допустить вреда здоровью людей, если им придётся оттуда уезжать.

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